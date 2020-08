L1 : Didier Quillot lui aussi éjecté de la LFP, Létang à l'affût ?

Dans : Ligue 1.

Après Nathalie Boy de la Tour, qui a annoncé son départ de la LFP, Didier Quillot pourrait rapidement être poussé vers la sortie. Des candidats sont déjà à l'affût.

Sans vouloir être désagréable avec la Ligue de Football Professionnel, la gestion de l’organisation du foot français pendant la crise du Covid19 n’a pas réellement été à la hauteur de cette instance. Et c’est une évidence, le changement c’est maintenant qu’il doit intervenir, d’autant plus que le 10 septembre sera élu le président de la LFP en remplacement de Nathalie Boy de La Tour, laquelle n’a pas souhaité se présenter à sa propre succession. Mais ce samedi, L’Equipe affirme que la révolution pourrait également concerner Didier Quillot, le directeur général de la Ligue, arrivé à ce poste en 2016. Des présidents des clubs de Ligue 1 estiment qu’un nouveau duo doit s’installer aux commandes de la LFP et que donc Quillot doit partir.

Et le quotidien sportif d’en dire un peu plus sur un duo qui postule à ces fonctions. « Parallèlement à l’élection du nouveau président, quelques-uns veulent également changer de directeur général. Ces derniers jours, un nom revenait avec insistance, celui d’Olivier Létang, ancien président du Stade Rennais et ex-directeur sportif du PSG. Il a été sollicité par plusieurs dirigeants et notamment Bernard Caïazzo, le patron de Première Ligue, avec lequel il a déjeuné en juillet. Il devrait aussi assister à Marseille - Saint-Étienne, vendredi 21 août. Proche de Christophe Chenut, ils pourraient former un ticket président-directeur général », explique L’Equipe. Après son limogeage du Stade Rennais, Olivier Létang avait été cité du côté de Toulouse et de Bordeaux, mais c’est donc à Paris que ce dernier pourrait rebondir.