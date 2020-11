L1 : Deschamps vote Labrune pour une Ligue 1 à 18 clubs !

Dans : Ligue 1.

Didier Deschamps est d'accord avec le président de la Ligue de Football Professionnel s'agissant du passage à 18 clubs de la Ligue 1. Mais le sélectionneur de l'équipe de France sait que cela sera compliqué.

Même s’ils n’étaient pas les meilleurs amis du monde lorsque l’un dirigeait l’Olympique de Marseille et que l’autre était l’entraîneur du club phocéen, Vincent Labrune et Didier Deschamps ont une idée commune lorsqu’il s’agit de l’avenir de la Ligue 1. En effet, réagissant aux propos du président de la LFP, qui dimanche annonçait qu’il voulait un passage du Championnat de L1 à 18 clubs, le sélectionneur national a fermement soutenu cette idée de Vincent Labrune, estimant qu'elle était excellente. Mais Didier Deschamps a reconnu que de nombreux clubs seraient probablement opposés à cette idée qui risque évidemment d’être un sacré bouleversement.

Pour le coach des Bleus, une Ligue 1 à 18 clubs c’est le bon choix et Didier Deschamps valide cette possibilité évoquée par Vincent Labrune. « Je pense que Vincent Labrune ne va pas se faire que des amis, mais je reste convaincu que l’élite, plus elle est resserrée, mieux c’est. Quand on regarde les calendriers avec des enchaînements actuels, c'est du jamais vu. les joueurs sortent de trois semaines avec trois matchs par semaine pour ceux qui jouent la Ligue des champions ou l’Europa League, forcément c’est compliqué. En ayant quatre matchs de moins en passant à 18 clubs, ça va dans le sens de l’élite. Mais je me doute bien que dans les clubs actuellement en Ligue 1, il y en a une dizaine qui peuvent se sentir concernés par la descente si on repasse à 18. Donc c’est l’intérêt général ou c’est l’intérêt de la compétition et de l’élite (…) J’ai connu la période à 18 club en Ligue 1, c’est tirer le football français vers le haut. Je sais que moi aussi je ne vais pas me faire que des amis, mais avec la situation qu’on a à l’heure actuelle, c’est très sensé de passer à 18 clubs », a précisé Didier Deschamps sur ce sujet forcément très sensible puisque forcément un passage à 18 clubs entraînera la descente de quatre équipes de Ligue 1.