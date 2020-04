L1 : Des tests et une reprise du foot, Yoann Riou crie au scandale

Dans : Ligue 1.

Le football français se prépare pour un retour à l'entraînement le 11 mai, et Yoann Riou est outré que cela se fasse sans état d'âme.

Le sujet de la reprise du football provoque bien des remous, plusieurs joueurs étant montés au créneau pour dire que cette décision des instances n’était pas vraiment sérieuse. S’il n’est pas footballeur, Yoann Riou est un passionné de ce sport et lorsque l’on suggère ce retour au travail le 11 mai prochain, le journaliste de L’Equipe s’emporte. Car pour lui, il est évident que cette précipitation des dirigeants des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 est presque indécente tant l’épidémie de coronavirus frappe toute la population. Et l’ancien candidat de Danse avec les Stars a dit tout le mal qu’il pensait de ce projet qui doit encore être validé par le Gouvernement, le Premier Ministre devant s’exprimer mardi sur le sujet du déconfinement.

En attendant le discours d’Edouard Philippe, Yoann Riou se lâche. « Je suis très énervé depuis deux semaines, je suis absolument contre la reprise du Championnat de Ligue 1 cette saison, des championnats nationaux et de la Ligue des champions, il faut arrêter ces bêtises. La situation sanitaire est terrible et tragique, c’est un drame que vit la planète et je ne vois pas pourquoi le foot reprendrait. On dit que les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 auraient droit à des tests, pourquoi le foot serait favorisé alors que le personnel soignant attend ces tests depuis des semaines, n’en a pas et n’en aura pas, je trouve cela incroyable. On parle d’entraînement avec des joueurs qui seront séparés d’au moins 4 mètres en plein effort, ce n’est plus du foot (...) Il faut être raisonnable, je ne vois pas pourquoi on force », fait remarquer le journaliste.