L1 : Delort sauve Montpellier dans le derby !

Dans : Ligue 1.

29e journée de Ligue 1

Nîmes – Montpellier : 1-1

Buts : Koné (63e) pour Nîmes ; Delort (79e) pour Montpellier

Dans un derby disputé et passionnant, Montpellier a arraché le match nul sur la pelouse de Nîmes. Andy Delort a répondu à Moussa Koné, qui avait ouvert le score à la surprise générale à l’heure de jeu. Le MHSC laisse des plumes dans la course à la cinquième place et accuse désormais un retard de quatre points sur l’OM. Dans la course au maintien, Nimes est 18e avec deux points d’avance sur Nantes qui joue face au PSG ce dimanche soir.