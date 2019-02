L1 : De l'alcool dans les loges et pas pour le public, ça va changer !

Dans : Ligue 1, OM, OL, PSG, ASSE.

Dans une de ses lois dont la France a le secret, tandis que dans les loges et les espaces VIP on peut boire ce que l'on veut, y compris de l'alcool fort, le grand public a, lui, droit à une pauvre bière sans alcool dans les buvettes des stades de Ligue 1 et de Ligue 2. Mais les choses pourraient rapidement changer puisque des députés ont demandé à ce que la loi évolue. Selon Le Parisien, 34 députés des Républicains ont déposé, mercredi dernier, « une proposition de loi portant autorisation permanente de la vente de boissons dans les stades ».

En fait, actuellement, les mairies peuvent autoriser dix fois par an aux associations sportives de vendre de l'alcool dans les stades, et cette proposition a pour but de faire sauter cette limitation à 10 des autorisations. Cela aurait pour effet de ne pas supprimer la loi interdisant les boissons alcoolisées dans les enceintes sportives, mais seulement de permettre aux maires de l'autoriser à chaque fois. Une subtilité qui permettra de faire passer plus facilement le texte. Quoi qu'il en soit, si ce texte doit changer ce sera pour la saison prochaine précise le quotidien francilien.