L1 : David carbure au super, Lille se balade en Alsace

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 11e journée

Stade de la Meinau

Strasbourg-LOSC 0-3

Buts : David (41e sur penalty, 76e), Cabella (80e)

Grâce à un doublé de Jonathan David, nouveau meilleur buteur de Ligue 1, le LOSC s'est largement imposé à Strasbourg 3-0. Les Dogues enchaînent après le derby et reviennent fort sur le top 5 du championnat.

Strasbourg voulait enfin connaître le succès à domicile mais le LOSC n'était pas disposé à faire des cadeaux. Pourtant, les Alsaciens réalisaient une entame de match intéressante dominant les Dogues dans le jeu mais cela se matérialisait par trop peu d'occasions concrètes. En face, le LOSC ne faisait pas de cadeaux et sanctionnait Strasbourg sur ses erreurs. Le Marchand intervenait trop violemment sur Ismaily dans la surface. S'il évitait un deuxième jaune, ce n'était pas le cas du penalty. David le transformait d'une frappe plein centre pour placer les Dogues aux commandes.

Dans le sillage de son attaquant canadien, le LOSC était déchainé et Strasbourg subissait de plus en plus. David loupait à plusieurs reprises le second but avec un piqué trop croisé (45e) puis à cause des arrêts de Sels. Le Belge avait notamment la main ferme pour gagner son duel (58e) face au Canadien. Néanmoins, il ne pouvait rien face à l'attaquant lillois quand celui-ci doublait la mise de près. Le neuvième but de David, nouveau meilleur buteur du championnat. Derrière, Weah offrait le troisième but à Cabella pour parachever le succès logique et écrasant des Nordistes. Lille remonte au sixième rang avec 19 points alors que Strasbourg tombe à la 15e place avec un seul succès en 11 matchs.