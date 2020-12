L1 : Coupe de France oblige, la LFP décale des matchs

Dans : Ligue 1.

Même si la pandémie de Covid-19 est toujours présente en France, le football amateur devrait normalement reprendre en janvier prochain avec la Coupe de France.

Cette semaine, la Fédération Française de Football a effectivement annoncé que sa coupe nationale allait avoir lieu sous un format inédit. En coupant son tableau en deux jusqu’aux seizièmes de finale, avec d’un côté les clubs amateurs et de l’autre les clubs professionnels, l'instance qui dirige le football tricolore a décidé de bouleverser son calendrier pour que sa CDF puisse aller à son terme en fin de saison. Par conséquent, la LFP a dû s’adapter. Et ce vendredi, la Ligue a annoncé un changement de dates pour la J20 et la J28 de la L1.

« Les 20e et 28e journées de Ligue 1 Uber Eats ont été avancées dans le calendrier, respectivement en janvier et mars 2021. À la suite des aménagements au calendrier général des compétitions adoptés ce vendredi par le Conseil d’administration de la LFP, la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats, initialement prévue le mercredi 20 janvier, a été programmée le week-end du 16-17 janvier 2021. De même, la 28e journée de Ligue 1 Uber Eats, initialement fixée les 6 et 7 mars, a été avancée au mercredi 3 mars 2021 », explique, dans un communiqué, la LFP, qui joue donc le jeu afin que le foot français reprenne une vie plus ou moins normale en 2021.