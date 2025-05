L1 ‍: Cherki défie deux Parisiens pour un nouveau trophée

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Dans le but d'améliorer la qualité de son produit Ligue 1, la LFP a lancé le trophée de meilleur dribbleur du championnat cette saison. Elle a dévoilé ce vendredi le nom des trois joueurs retenus pour gagner le premier trophée. Il s'agit de Rayan Cherki (OL) et des deux joueurs du PSG Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Le vainqueur sera désigné à l'issue d'un vote du public sur un lien web proposé par la Ligue. Le scrutin est organisé du 2 au 9 mai.