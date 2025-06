L1 ‍: Canal+ de retour, la date fatidique révélée

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

L’incertitude plane toujours sur les droits TV de la Ligue 1 pour la saison prochaine. Un retour de Canal+ est espéré, mais il faudra sans doute patienter encore avant de voir la chaîne cryptée revenir dans le jeu.

Après seulement une année, DAZN et la Ligue 1 ont mis un terme à leur collaboration. La plateforme britannique ne diffusera plus le championnat de France la saison prochaine et désormais, les dirigeants de la LFP doivent trouver une solution viable pour la saison 2025-2026. Le projet de chaîne de la Ligue est plus que jamais l’option privilégiée. Les détails de cet immense projet n’ont toutefois pas filtré, et il y est clair que Canal+, Prime Video ou encore DAZN y seront très attentifs. La chaîne cryptée s’est déjà positionnée pour distribuer la future chaîne de la Ligue 1, à certaines conditions.

TV : Canal+ comble les fans du PSG avec 75 minutes de bonheur https://t.co/0RuVswRszp — Foot01.com (@Foot01_com) June 5, 2025

Mais en ce qui concerne une éventuelle acquisition des droits TV par Canal+ à court terme, cela a peu de chances de se produire selon Pierre Lescure, ancien directeur général de la chaîne détenue par Vincent Bolloré (1994-2002). Dans les colonnes de L’Equipe, il a fait savoir que Maxime Saada attendait au moins 2027 avant de se positionner éventuellement sur les droits TV de la Ligue 1. « Pour les autres plateformes, l'audiovisuel est seulement un moyen dynamique de marketing au sein d'un immense groupe, un élément parmi bien d'autres activités bien plus importantes. Mais Canal, c'est son métier premier, d'où la rigueur d'un Maxime Saada » explique l’ancien dirigeant de la chaîne cryptée, avant de poursuivre.

Un retour de Canal+ en 2027 ?

« Quand on s'intéresse au cinéma, aux séries et au sport, Canal est incontournable ! La solidité de la relation avec ses abonnés fait qu'être l'un de ses partenaires est l'assurance d'un commerce solide. D'où la folie d'avoir pu se fâcher avec Canal, qui a juste considéré qu'on le traitait mal et il avait raison. Quand Maxime Saada laisse entendre qu'il ne pourra pas remettre d'argent dans les deux ans qui viennent, cela veut aussi dire : 'En 2027, vous pouvez me revoir'. Il faut laisser une fenêtre d'ouverture à Canal pour se retrouver dans deux ans » estime Pierre Lescure, convaincu qu’il y a encore un coup à jouer pour la Ligue 1 avec Canal+ dans les mois à venir. Même si entre temps, la LFP aura peut-être créé sa propre chaîne et n’aura finalement plus besoin de Canal comme diffuseur. Le passé récent a prouvé qu’il valait mieux avoir le mastodonte de l’audiovisuel français dans son camp, plutôt que de s’en faire un ennemi. Ce dont ne doute pas Nicolas de Tavernost, nouveau patron de LFP Media.