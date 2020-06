L1 : Canal + capital dans l’annulation de la saison ?

Dans : Ligue 1.

Comme c’est le cas depuis plus de deux mois, la décision du gouvernement et de la LFP d’annuler la saison de Ligue 1 fait l’objet de nombreuses polémiques.

L’OL accuse clairement les clubs de l’élite et la Ligue d’avoir comploté dans son dos, et les tensions sont exacerbées depuis plusieurs semaines par des déclarations de plus en plus acides. Interrogé sur cette fameuse décision de tout stopper et d’entériner donc la fin de la saison des championnats professionnels, Didier Quillot a en tout cas donné une double justification qui peut interpeller. Le directeur général de la LFP a dévoilé que la prise du parole du Premier Ministre, qui s’était montré limpide dans ses propos sur la fin du football, avait forcément pesé. Mais aussi la décision radicale et express de Canal+ de dénoncer le contrat avec la Ligue et de décider ainsi de ne plus verser un seul centime. Cette promptitude avait surpris beaucoup de monde pour le partenaire « historique » du football français, et Didier Quillot a reconnu que cela avait pesé dans la décision finale de la LFP.

« Le Conseil d'État a validé la décision d'arrêt des Championnats prise par le conseil d'administration du 30 avril ainsi que les modalités de classement de la L1. Je rappelle la séquence qui a conduit à ce choix : annonce le 28 avril du Premier Ministre que le football ne pourra pas reprendre, le même jour la Fédération validait en comité exécutif la fin de l'ensemble des championnats amateurs. Le 30 avril, notre diffuseur principal, Canal +, nous envoyait un courrier de résiliation de son contrat. La décision du 30 avril était non seulement la bonne compte tenu de la doctrine sanitaire de l'État français mais surtout c'était la seule possible », a justifié Didier Quillot dans les colonnes de L’Equipe. Sans l’apport financier de Canal+, relancer la saison aurait été bien plus compliqué. Même si, avec le recul, il aurait été plus sage d’attendre comme l’ont fait les autres championnats, il eut surtout été intéressant de voir l’attitude de Canal+ si, après le contrat dénoncé, la Ligue 1 avait pu reprendre alors que le contrat avait été dénoncé, et que la chaine cryptée ne pouvait donc plus diffuser les matchs…