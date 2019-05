L1 : Caen est inarrêtable, Monaco se met en grand danger

Dans : Ligue 1, Monaco, SMC, Dijon, ASC, TFC, RCSA, Nîmes, OGCN, FC Nantes, Reims.

Dans la lutte pour le maintien en Ligue 1, Caen a fait la très bonne opération de cette 36e journée, au détriment notamment de Monaco.

Vainqueur de Reims (3-2), grâce à des buts de Ninga (14e), Fajr (40e) et Guilbert (45e), le Stade Malherbe enchaîne une troisième victoire en quatre matchs. Par conséquent, le SMC conforte sa place de barragiste et revient même à égalité de l’ASM, défait dans le même temps sur la pelouse de Nîmes (1-0). Avec cette septième rencontre de suite sans la moindre victoire, l’ASM se met clairement en danger. Puisque même Dijon, le 19e, recolle à deux unités avec son succès face à Strasbourg (2-1), acquis grâce à Tavares (40e sp), qui n’avait plus marqué depuis neuf mois, et à un but final de Kwon (93e).

Devant le club de la Principauté, Amiens et Toulouse se sont quittés bons amis (0-0), malgré l’allongement de leurs mauvaises séries. L’ASC et le TFC prennent donc un peu le large, mais restent toutefois à portée de fusil du barragiste normand, avec respectivement deux et cinq longueurs d’avance. Et dans le dernier match de la soirée, Nantes et Nice partagent les points du nul (1-1) au sein du ventre mou du championnat.