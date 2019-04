L1 : Caen coule, Guingamp en profite et Monaco stagne

Dans : Ligue 1, Reims, Monaco, SMC, SCO, RCSA, EAG.

Course à l’Europe, lutte pour le maintien… Il y en avait pour tous les goûts dans ce mini-multiplex de la 32e journée de Ligue 1.

Pour voir du spectacle, il fallait regarder le remake de la finale de la Coupe de la Ligue entre Strasbourg et Guingamp. Mené à deux reprises, après des buts de Thuram (37e) et de Deaux (63e), le Racing pensait renverser la tendance grâce à un doublé d’Ajorque (39e, 73e) et à une réalisation de Prcic (69e), mais Sorbon (87e) arrachait finalement l’égalisation (3-3). Si le RCSA s’installe dans le Top 10 en enchaînant un cinquième match de suite sans défaite en L1, l’EAG, de son côté, grimpe à la dix-neuvième place avec 24 points.

Soit une unité devant la nouvelle lanterne rouge, Caen, qui fait du sur-place en perdant, pour la cinquième fois en six journées, contre Angers (0-1), à cause de l’inarrêtable Reine-Adélaïde (61e). Alors que le SCO valide son maintien lors de son millième match dans l’élite, le Stade Malherbe se retrouve désormais à deux unités de Dijon, le barragiste.

Et dans le dernier match du soir, Monaco et Reims se quittent sur un score nul et vierge (0-0). Un résultat qui ne fait les affaires de personne. Puisque l’ASM ne décolle pas à la seizième place, huit longueurs devant la zone rouge, et le SDR continue de caler, avec une troisième rencontre de rang sans succès, aux portes du Top 5, qui pourrait s’éloigner à trois points en cas de bonne performance de l’ASSE contre Bordeaux dimanche.