L1 : Brest se réveille et fesse Nice

Ligue 120 sept. , 20:58
parMehdi Lunay
5e journée de Ligue 1 :
Stade Francis-le-Blé
Brest-Nice 4-1
Buts : Ajorque (6e), Del Castillo (9e), Chotard (70e), Labeau-Lascary (76e) pour Brest ; Moffi (30e) pour Nice
Brest a remporté son premier succès de la saison contre Nice. Une victoire 4-1 avec la manière et un grand Ludovic Ajorque.
Avant-dernier de Ligue 1 avant d'accueillir Nice, Brest était sous pression et ne devait pas se rater. Les Brestois avaient compris le message dès l'entame avec deux buts inscrits en moins de 10 minutes. Del Castillo offrait le premier à Ajorque après un festival avant d'inscrire le deuxième sur une remise de son compère. Nice se lançait ensuite à l'abordage du but breton et trouvait logiquement la faille via Moffi. De plus en plus dominateurs, les Niçois pensaient revenir au score mais Brest trouvait un second souffle.
Bien servi par Ajorque, Joris Chotard envoyait un missile dans la lucarne des Aiglons. Puis, Labeau-Lascary ajoutait un quatrième but sur un service de l'extérieur du pied de l'inarrêtable Ajorque. Brest remporte son premier succès de la saison en Ligue 1 et quitte la zone rouge. Nice perd son troisième match sur 5 en championnat et inquiète grandement avant de démarrer la Ligue Europa mercredi soir.

Ligue 1

20 septembre 2025 à 19:00
Brest
Ajorque6'Del Castillo9'Chotard70'Labeau Lascary76'
4
1
Match terminé
Nice
Moffi30'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
85
ENTRE
H. Makalou
BrestBrest
SORT
L. Ajorque
BrestBrest
Remplacement
85
ENTRE
D. Guindo
BrestBrest
SORT
R. Del Castillo
BrestBrest
Remplacement
79
ENTRE
M. Cho
NiceNice
SORT
J. Boga
NiceNice
Remplacement
79
ENTRE
E. Dina Ebimbe
BrestBrest
SORT
K. Doumbia
BrestBrest
Voir Les Détails Complets Du Match
Loading