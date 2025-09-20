L1 : Brest se réveille et fesse Nice

5e journée de Ligue 1 :

Stade Francis-le-Blé

Brest-Nice 4-1

Buts : Ajorque (6e), Del Castillo (9e), Chotard (70e), Labeau-Lascary (76e) pour Brest ; Moffi (30e) pour Nice

Brest a remporté son premier succès de la saison contre Nice. Une victoire 4-1 avec la manière et un grand Ludovic Ajorque.

Avant-dernier de Ligue 1 avant d'accueillir Nice, Brest était sous pression et ne devait pas se rater. Les Brestois avaient compris le message dès l'entame avec deux buts inscrits en moins de 10 minutes. Del Castillo offrait le premier à Ajorque après un festival avant d'inscrire le deuxième sur une remise de son compère. Nice se lançait ensuite à l'abordage du but breton et trouvait logiquement la faille via Moffi. De plus en plus dominateurs, les Niçois pensaient revenir au score mais Brest trouvait un second souffle.

Bien servi par Ajorque, Joris Chotard envoyait un missile dans la lucarne des Aiglons. Puis, Labeau-Lascary ajoutait un quatrième but sur un service de l'extérieur du pied de l'inarrêtable Ajorque. Brest remporte son premier succès de la saison en Ligue 1 et quitte la zone rouge. Nice perd son troisième match sur 5 en championnat et inquiète grandement avant de démarrer la Ligue Europa mercredi soir.