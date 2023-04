L1 : Brest accroche Reims, Balogun encore buteur

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

30 journée de Ligue 1

Reims - Brest : 1-1

Troyes - Clermont : 0-2

Montpellier - Toulouse : 1-2

Ajaccio - Auxerre : 0-3

Ce dimanche en Ligue 1, le Stade de Reims l'a échappé belle à domicile face au Stade Brestois (1-1). Longtemps menés au score, les hommes de Will Still ont finalement sauvé le point du match nul grâce à Folarin Balogun.

La lutte pour le maintien bat son plein en Ligue 1 et tous les points deviennent importants. Opposé à Reims ce dimanche, le Stade Brestois pensait pendant très longtemps tenir une victoire ô combien précieuse pour sauver sa peau en championnat. Mais à quelques minutes du coup de sifflet final, les Rémois ont poussé puis obtenu un penalty. Folarin Balogun n'a pas tremblé pour inscrire son 18e but de la saison en championnat. Score final 1 but partout qui reste précieux pour la confiance des deux équipes. Au classement, Brest est 16e, avec 2 points d'avance sur la 17ème place occupée par Strasbourg.

Dans les autres rencontres du jour, Auxerre a également fait fort sur la pelouse d'Ajaccio. Un gros succès 3 buts à 0 qui fait sortir les Bourguignons de la zone rouge (16e) et qui en plus fait un peu plus couler les Corses, 19èmes à 8 points de leurs adversaires du jour. A noter aussi la victoire nette et sans bavure de Clermont à Troyes. Comme Ajaccio, l'Estac compte 8 points de retard sur le maintien en Ligue 1. Enfin, Toulouse a disposé de Montpellier à la Mosson. Des buts de Thijs Dallinga et Gabriel Suazo auront suffi au bonheur du Téfécé, qui finit sa semaine en beauté après sa qualification dans la semaine pour la finale de la Coupe de France.

Angers (20e, 14 points), Ajaccio (19e, 21 points), Troyes (18e, 21 points) et Strasbourg (17e, 26 points) ferment la marche.