L1 : Bordeaux se réveille dans un déluge de buts

Dans : Ligue 1.

Par Nicolas Issner

Ligue 1, 22e journée

La grosse prestation du jour est à mettre au profit des Girondins de Bordeaux, vainqueurs (4-3) du RC Strasbourg. Le bourreau du Racing se nomme Ui-Jo Hwang, auteur d'un triplé. Tout est allé si vite puisque Bordeaux a rapidement mené (3-0) au bout de 39 minutes. Ce précieux succès permet aux Girondins de regoûter à la victoire, ce qui n'était plus arrivé depuis le 30 octobre. Grâce à ce résultat positif, les hommes de Vladimir Petkovic quittent la zone de relégation pour un petit point. Strasbourg et Kévin Gameiro, qui a marqué un doublé en Gironde, restent au pied du podium.

Dans le haut du tableau, mauvaise opération pour Rennes. Une défaite (2-1) à Clermont intervenue en seconde période alors que les Bretons menaient à la pause. Les Clermontois respirent au classement et se trouvent à deux unités de la zone rouge. Angers l'a emporté sur le même score au Stade Raymond Kopa grâce à deux pénaltys de Thomas Mangani. Enfin, le FC Nantes s'est adjugé le derby breton contre Lorient, (4-2). Les Merlus sont 19e de Ligue 1 et n'ont plus gagné le moindre match en championnat depuis fin septembre.

Résultats des matchs de 15h :

Angers 2-1 Troyes

Bordeaux 4-3 Strasbourg

Clermont 2-1 Rennes

Nantes 4-2 Lorient