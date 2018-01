L1 : Bordeaux gagne enfin, Monaco bute aussi sur le MHSC

Dans : Ligue 1, Bordeaux, Monaco.

Lors du vingtième multiplex de la saison en Ligue 1, l'AS Monaco a calé contre le MHSC, et les Girondins de Bordeaux ont retrouvé le chemin de la victoire.

Suite à la victoire de l'OM face en Rennes, Monaco devait s'imposer à Montpellier pour reprendre ses aises sur le podium. Mais pour le 200e match de Jardim à la tête de l'ASM, le club du Rocher a buté sur la solide défense héraultaise comme tous les autres cadors (0-0). Avec 42 points, Monaco est donc à portée de fusil de Lyon, qui peut s'emparer de la deuxième place de la L1 face à Angers dimanche.

Le fait marquant du soir, c'est la victoire de Bordeaux à Troyes (1-0). Après six défaites d'affilée, les Girondins concluent cette semaine agitée de la meilleure des manières en remportant son premier match de l'année 2018, avec un but du revenant Laborde, et grâce aussi à Costil, décisif sur penalty en début de match. Avec ce succès, Gourvennec sauve sa peau, et le FCGB se donne de l'air par rapport à la zone rouge, située à cinq unités.

Dans les autres matchs, Nice se rassure après un début d'année compliqué, et deux éliminations en Coupes, en gagnant contre un Amiens dans le dur (1-0). Avec succès, les Aiglons enchaînent un sixième match de suite sans défaite en L1, et reviennent aux portes du Top 5 du championnat, cinq points devant Dijon. Rejoint en fin de partie par la lanterne rouge Metz et réduit à 10 (1-1), malgré le but le plus rapide de la saison après 30" de jeu de Tavares, le DFCO reste dans la première moitié de tableau. Derrière le Top 10, Lille sort du pétrin en gagnant un drôle de match à Caen (1-0), fini à 10 contre 10 après les expulsions de Vercoutre et de Ballo Touré. Pour la première de Galtier sur le banc lillois en Ligue 1, le LOSC laisse donc sa place de barragiste à Toulouse avec plaisir.