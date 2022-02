L1 : Bordeaux explose en plein vol à Reims

Dans : Ligue 1.

Par Nicolas Issner

Ligue 1, 23e journée

Ce dimanche au Stade Auguste-Delaune, les Girondins de Bordeaux n'ont pas digéré le champagne. Une défaite très lourde (5-0) qui enfonce Vladimir Petkovic et ses hommes à la 19e place du classement. Menés d'un seul but à la pause, les Bordelais ont coulé au retour des vestiaires en encaissant 3 buts en 15 minutes. Ekitike, Munetsi (x2), Matusiwa et Faes sont les bourreaux des Girondins. A noter que Danylo Ignatenko, recrue bordelaise cet hiver, a reçu un carton rouge en fin de match. Rien ne va plus à Bordeaux. Reims respire et regagne en Ligue 1 après presque deux mois sans succès en championnat.

Dans les autres rencontres, l'OGC Nice a réalisé une très mauvaise opération en s'inclinant par la plus petite des marges (0-1) à l'Allianz Riviera contre le promus clermontois. Coup d'arrêt pour les hommes de Christophe Galtier qui restaient sur 5 succès de suite en Ligue 1. L'OM, vainqueur face à Angers ce vendredi, chipe donc la place de dauphin aux Aiglons. De son côté, le RC Strasbourg a conservé sa 4e place suite à sa victoire face à Nantes, sur le même score (1-0). Enfin, pas de buts et pas de vainqueur dans le duel de bas de tableau et match de la peur entre l'ESTAC et le FC Metz.

Résultats des matchs de 15 h :

Reims 5-0 Bordeaux

Nice 0-1 Clermont

Strasbourg 1-0 Nantes

Troyes 0-0 Metz