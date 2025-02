L1 ‍: Bentaleb avec le coeur, Lille s'impose à Rennes

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

22e journée de Ligue 1 :

Roazhon Park.

Stade Rennais - Lille OSC : 0-2.

Buts : Bentaleb (80e) et Akpom (86e) pour Lille.

Expulsion : Wooh (75e) pour Rennes.

Lors du dernier rendez-vous de la 22e journée de Ligue 1, le Lille OSC a finalement réussi à faire craquer le Stade Rennais en fin de match (2-0), avec notamment un but du revenant Nabil Bentaleb.

La rencontre entre Rennes et Lille mettait du temps à se décanter. Après un arrêt décisif de Samba en début de partie (8e), il fallait attendre l’approche de la mi-temps pour voir la rencontre s’enflammer. Sur un tir de Mukau, Wooh contrait la balle de la main et l’arbitre désignait le point de penalty après visionnage de la VAR (41e). Une offrande qu’Akpom ne saisissait pas, vu que Samba stoppait sa tentative (44e) pour maintenir les deux équipes à égalité jusqu’à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, Chevalier était sauvé par son poteau (49e), Bakker butait à son tour sur Samba (66e)... juste avant qu’Akpom pensait ouvrir la marque. Mais son but chanceux, avec un contre involontaire, était refusé par un hors-jeu au départ de l’action (67e). Tout restait donc à faire dans cette rencontre, et le match tournait à un quart d’heure de la fin, quand Wooh écopait d’un carton rouge pour une faute en tant que dernier défenseur sur Akpom (75e). Réduit à dix, Rennes ne tenait pas bien longtemps. Puisque pour son grand retour après son malaise cardiaque de l’été dernier, Bentaleb délivrait son équipe en renard des surfaces au deuxième poteau après un corner de Bakker et un arrêt de Samba (0-1 à la 80e). Un but spécial pour le milieu algérien suivi d’un autre pour les Dogues, puisqu’après avoir trouvé la barre (83e), Akpom convertissait enfin une occasion pour doubler la mise d’un tir croisé du droit (0-2 à la 86e) pour sceller le succès lillois en Bretagne.

Avec ce succès, le LOSC de Bruno Genesio remonte à la 5e place de la Ligue 1 et revient à deux points du podium. De son côté, le SRFC d’Habib Beye retombe de son nuage après deux victoires de suite, le club breton étant toujours 13e avec cinq points d’avance sur la zone rouge.