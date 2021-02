L1 : Avalanche de buts, l’ASSE, Monaco et Nice à la fête

Dans : Ligue 1.

Montpelier – Dijon : 4-2

Nice – Angers : 3-0

Nîmes – Monaco : 3-4

ASSE – Metz : 1-0

Le spectacle a été au rendez-vous durant le multiplex de 15 heures. Monaco, Saint-Etienne, Angers et Montpellier ont gagné.

Le match le plus spectaculaire de l’après-midi se déroulait indiscutablement à Nîmes, où Monaco s’est imposé au terme d’une rencontre à rebondissement (4-3). Une victoire précieuse pour l’ASM, qui conforte sa quatrième place et qui met la pression sur le PSG et Lille.

Dans le dur ces dernières semaines, Nice s’est relancé en battant Angers (3-0) tout comme l’ASSE qui est venue à bout de Metz (1-0) avec Anthony Modeste titulaire. Par ailleurs, Montpellier a également renoué avec le succès face à Dijon, après un début de match périlleux (4-2).