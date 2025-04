L1 ‍: Auxerre humilie Lens à Bollaert, Nantes frustré

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

31e journée de Ligue 1

Nantes - Toulouse : 0-0

Montpellier - Reims : 0-0

Lens - Auxerre : 0-4

Ce dimanche en Ligue 1, l'AJ Auxerre a fait fort en étrillant le RC Lens à Bollaert. Les Bourguignons réalisent une saison bien surprenante.

Les supporters de l'AJ Auxerre étaient loin de se douter que leur équipe fasse une si bonne saison en Ligue 1 pour le grand retour du club bourguignon dans l'élite. Ce dimanche, les hommes de Christophe Pélissier arrivaient libérés sur la pelouse du RC Lens. Et cela s'est rapidement vu. Forts collectivement et redoutables d'efficacité, les Auxerrois marqueront trois buts en 15 minutes pour mener 3 buts à 0 à la pause grâce à Ado Onaiwu (33e et 44e) et Gaëtan Perrin (40e). Lors du second acte, alors que les Sang et Or poussaient pour réduire la marque, c'est Ki-Jana Hoever (73e) qui enfoncera le clou sur contre-attaque. Et pour ne rien arranger, Florian Sotoca écopera lui d'un carton rouge à la 85e minute pour laisser ses partenaires à 10. Au classement, le RC Lens est 8e (45 points), Auxerre 10e (41 points).

⏱️ 73’ 𝑩𝑼𝑼𝑼𝑼𝑻𝑻𝑻𝑻 !!!! ⚽



KI-JANAAAAAAAA POUR LE 0-4 !!! Le premier but avec l’AJA pour notre latéral néerlandais ! Quel contre encore ! 🎯⚡️#TeamAJA #RCLAJA (0-4) pic.twitter.com/uTQW654tWK — AJ Auxerre (@AJA) April 27, 2025

Dans les autres rencontres du jour, Nantes (14e, 32 points) et Toulouse (12e, 35 points) ont fait un triste match nul 0 à 0 malgré la supériorité des Canaris pendant une longue partie du match. Même résultat à la Mosson entre Montpellier (18e, 16 points) et le Stade de Reims (13e, 33 points).