L1 : Auxerre frustré par Le Havre, Metz maudit

28e journée de Ligue 1

Lorient - Paris FC : 1-1

Metz - Nantes : 0-0

Ce dimanche en Ligue 1, Auxerre et Le Havre se sont séparés sur un match nul 1-1, dans une rencontre cruciale pour la lutte pour le maintien. Les Bourguignons auraient pu espérer repartir avec la victoire de Normandie.

Auxerre luttera pour sa survie en Ligue 1 jusqu’au bout cette saison. Les Bourguignons sont actuellement barragistes et espéraient réduire l’écart sur Nice, après la défaite des Aiglons à Strasbourg. L’AJA a parfaitement débuté sa rencontre, ouvrant le score grâce à Lassine Sinayoko dès le quart d’heure de jeu. Mais les Normands n’ont pas laissé le doute s’installer longtemps, égalisant par l’intermédiaire de Simon Ebonog à la 23e minute. Par la suite, les deux équipes ont chacune eu leur chance, sans parvenir à faire basculer le match. Un match nul qui fait finalement l'affaire des deux formations.

Dans les autres rencontres du jour, le FC Metz aurait pu réaliser une belle opération en battant le FC Nantes dans les dernières minutes grâce à un but de Gauthier Hein. Mais le joueur messin a vu son but refusé pour hors-jeu. Les Lorrains avaient pourtant évolué en supériorité numérique pendant une large partie de la rencontre, après le carton rouge reçu par Tylel Tati à la 39e minute, mais ils n’en ont pas profité.

Enfin, autre match nul entre Lorient et le Paris FC. Un bon résultat à l’extérieur pour les Parisiens, qui s’éloignent un peu plus de la zone de danger.