L1 : Auxerre en énorme danger, Montpellier évite le pire

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

35e journée de Ligue 1

Montpellier - Lorient : 1-1

Rennes - Troyes : 4-0

Brest - Auxerre : 1-0

Ce dimanche en Ligue 1, Brest a fait une superbe opération dans la lutte pour le maintien en battant Auxerre (1-0) à domicile. Les Bretons ont fait la différence en fin de rencontre.

La lutte pour le maintien bat son plein en Ligue 1 en cette fin de saison. Le Stade Brestois a pris le meilleur sur Auxerre ce dimanche grâce à Jérémy Le Douaron à la 69e minute. Un résultat qui permet aux Bretons de prendre un peu le large sur la relégation, avec désormais 38 points au compteur. Concernant Auxerre, qui n'aura pas montré un visage convaincant ce dimanche à Brest, la tâche se complique pour le maintien. Car les Bourguignons recevront lors de la prochaine journée le PSG. Et ils pourraient le faire en position de relégables en cas de victoire de Nantes à Toulouse. Une rencontre qui a été décalée à 16h30 en raison d'un colis suspect dans la tribune des fans nantais.

Dans les autres rencontres, Rennes a envoyé Troyes en Ligue 2 après un large succès 4 buts à 0. Les joueurs de l'Aube auront été dépassés pendant toute la rencontre face à des Bretons qui se replacent dans lutte pour la 5e place. Les hommes de Bruno Genesio ont chipé la 5e à Lille en attendant leur match à Monaco dans les prochaines minutes. A noter dans cette rencontre le doublé de Karl Toko-Ekambi. Enfin, Lorient et Montpellier se sont neutralisés sur le score d'1 but partout. Les Héraultais ont égalisé au bout du temps additionnel et relèvent la tête après leur défaite à Lyon.

Au classement, Angers, Troyes et Ajaccio sont désormais reléguées officiellement en Ligue 1.