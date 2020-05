L1 : Aulas est pour Amiens mais contre la L1 à 22 !

Dans : Ligue 1.

S'il a signé la pétition d'Amiens pour une Ligue 1 à 22, le président de l'Olympique Lyonnais est contre cette idée. Étonnant.

Ce samedi matin, via Twitter, Jean-Michel Aulas a signé la pétition en ligne lancée par Amiens pour obtenir de la LFP que la Ligue 1 passe à 22 clubs en 2020-2021 afin d’éviter des descentes dévastatrices. Une signature qui n’est évidemment pas passée inaperçue, jamais le président de l’Olympique Lyonnais n’ayant soutenu cette thèse d’une extension à 22 de notre Championnat. Mais après quelques heures d’un flou qu’il a lui-même entretenu, Jean-Michel Aulas a éclairci la situation et bien précisé que s’il était en partie du côté d’Amiens, il ne voulait surtout pas de deux équipes en plus en Ligue 1.

Le patron de l’OL est donc à nouveau intervenu sur les réseaux sociaux pour éclaircir les choses. « Pour éviter les supercheries, je soutiens Amiens dans sa volonté de remettre en cause la fin prématurée du championnat pour éviter le naufrage économique du football français , je ne suis pas favorable à une L1 à 22 contraire aux souhaits de l’UEFA », a précisé Jean-Michel Aulas, lequel semble vouloir fédérer les clubs contre la Ligue de Football Professionnel, mais pas soutenir les initiatives prises ici ou là. Pas de quoi améliorer l’image donnée par le président de l’Olympique Lyonnais auprès de ses collègues, lesquels sont nombreux à penser que Jean-Michel Aulas ne roule désormais plus que pour son club et pas du tout pour l'intérêt général du football français.