L1 : Aulas écrit au Premier Ministre pour relancer la Ligue 1 !

Dans : Ligue 1.

Dans une très longue lettre ouverte adressés à Edouard Philippe et Roxana Maracineanu, Jean-Michel Aulas réclame que la France revienne sur sa décision d'annuler la saison de L1.

C’est une très longue lettre de 5 pages que Jean-Michel Aulas a adressée ce lundi au Premier Ministre et à la Ministre des Sports afin qu’ils se penchent une nouvelle fois sur le dossier de la Ligue 1. Le patron de l’Olympique Lyonnais profite de cette lettre ouverte pour rappeler l’ensemble de ses arguments, et notamment le fait que la LFP affirme avoir suivi les ordres du gouvernement pour mettre un terme à la saison 2019-2020, mais que ce même gouvernement a reçu des informations erronées de la part de la Ligue de Football Professionnel pour faire son choix, comme l’UEFA l’a fait savoir via son président. Rappelant qu’à l’exception de la France, les autres gros championnats européens travaillaient eux sur une reprise, et avaient même recommencé concernant l’Allemagne, Jean-Michel Aulas estime qu’il faut désormais se remettre autour d’une table.

Et le patron de l’OL d’évoquer la fameuse date du 2 juin, date à laquelle les choses devraient encore s’améliorer en France. « Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre des Sports, le 2 juin va permettre d’aménager le déconfinement, d’homogénéiser les décisions relatives à la pratique collective du culte, aux courses hippiques ou encore aux prochaines élections municipales. Beaucoup d’évolutions et d’espoirs sont attendus à cette date pour que la France retrouve progressivement une belle dynamique. Pourrions-nous imaginer que le 2 juin soit aussi une opportunité formidable de rectifier l’erreur concernant le football français et de permettre, avec un protocole sanitaire utilisé partout, de donner le point de départ d’une reprise progressive des entraînements (en juin) et, pourquoi pas, d’une reprise des championnats de la saison 2019/2020 sur les mois de juillet ou août comme l’a suggéré précisément l’UEFA dès le 21 avril dernier et depuis confirmé par Aleksander Ceferin par courrier le 14 mai ? », écrit Jean-Michel Aulas, qui veut encore croire au miracle au moment où l’OL a également déposé un référé devant le Conseil d’Etat.