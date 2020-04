L1 : Aulas a raison, Sébastien Tarrago explique pourquoi

Dans : Ligue 1.

Même si les procureurs de Twitter l'ont déjà condamné, Sébastien Tarrago estime que les idées de JM Aulas et JP Rivère sur la saison en cours sont bonnes.

C’est une évidence, le confinement rend tout le monde un peu nerveux, et forcément cela se ressent sur les réseaux sociaux où le moindre débat tourne au pugilat virtuel, quand ce n’est pas à l’appel au massacre. Et Sébastien Tarrago n’y a pas échappé en venant soutenir ouvertement les présidents de l’Olympique Lyonnais et de l’OGC Nice concernant la suite et la fin de la saison de Ligue 1. Le journaliste de L’Equipe, que personne ne peut soupçonner d’être un proche de Jean-Michel Aulas, a expliqué pourquoi, selon lui, l’hypothèse d’une saison blanche doit s’imposer si le championnat 2019-2020 s’arrêtait là, et cela même s’il est évidemment favorable à une fin de saison, tôt ou tard.

Et Sébastien Tarrago de dire pourquoi il se rangeait dans le camp des deux présidents qui, à priori, ne sont pas majoritairement soutenus par leurs collègues de L1 et de L2. « Une saison blanche, sans montées, sans descentes, ou un calendrier décalé. Ce que disent JM Aulas et JP Rivere tombent évidemment sous le bon sens (...) On reprend les mêmes si impossibilité d'aller au bout. La solution parfaite n'existe pas. Le vrai souci ce sont les qualif européennes, c'est vrai. Mais c'est le moins pire à mes yeux. Si on ne va pas au bout, la compétition n'a pas existé. C'est l'essence même du sport (...) Sans oublier : le calendrier ! Si tu luttes pour le maintien et que tu as joué deux fois le PSG et Marseille et que ton concurrent ne les a joués qu'une fois, où est la justice ? (...) Federer Nadal. 2 sets à 0. Interruption pour cause d'ouragan. Stade détruit. Le match ne reprend jamais. Tu donnes le titre à Federer ? », fait remarquer le journaliste dont le raisonnement est audible, même si tout le monde ne le partage pas.