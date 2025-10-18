L1 : Angers prive Monaco de podium

8e journée de Ligue 1 :

Stade Raymond-Kopa

Angers-Monaco 1-1

Buts : Cherif (85e) pour Angers ; Balogun (72e) pour Monaco

L'arrivée de Sébastien Pocognoli sur le banc devait permettre à l' AS Monaco de redevenir conquérante en Ligue 1. Mais, le visage monégasque n'était pas plus séduisant à Angers que sur les autres matchs. Monaco était peu dangereux et le SCO se créait même les meilleures situations. En première période, Prosper Peter ratait une tête devant le but. Sbaï trouvait lui le poteau de Kohn après la pause (50e). L'ASM se réveillait après l'heure de jeu et passait en tête via une frappe croisée gagnante de Balogun.

Ce but n'assommait pas le SCO qui repartait à l'attaque et égalisait via Cherif. Le score en restait à 1-1. Il s'agit du troisième match consécutif sans succès pour Monaco, 5e avec 14 points. Angers prend un bon point mais demeure 17e et avant-dernier de Ligue 1 (6 points).