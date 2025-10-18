ICONSPORT_274036_0186

L1 : Angers prive Monaco de podium

Ligue 118 oct. , 20:55
parMehdi Lunay
8e journée de Ligue 1 :
Stade Raymond-Kopa
Angers-Monaco 1-1
Buts : Cherif (85e) pour Angers ; Balogun (72e) pour Monaco
L'arrivée de Sébastien Pocognoli sur le banc devait permettre à l'AS Monaco de redevenir conquérante en Ligue 1. Mais, le visage monégasque n'était pas plus séduisant à Angers que sur les autres matchs. Monaco était peu dangereux et le SCO se créait même les meilleures situations. En première période, Prosper Peter ratait une tête devant le but. Sbaï trouvait lui le poteau de Kohn après la pause (50e). L'ASM se réveillait après l'heure de jeu et passait en tête via une frappe croisée gagnante de Balogun.
Ce but n'assommait pas le SCO qui repartait à l'attaque et égalisait via Cherif. Le score en restait à 1-1. Il s'agit du troisième match consécutif sans succès pour Monaco, 5e avec 14 points. Angers prend un bon point mais demeure 17e et avant-dernier de Ligue 1 (6 points).

Ligue 1

18 octobre 2025 à 19:00
Angers SCO
Cherif85'
1
1
Match terminé
Monaco
Balogun72'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
S. Cherif
Angers SCOAngers SCO
But
85
S. Cherif
Angers SCOAngers SCO
Remplacement
84
ENTRE
G. Ilenikhena
MonacoMonaco
SORT
M. Akliouche
MonacoMonaco
Remplacement
84
ENTRE
A. Bamba
MonacoMonaco
SORT
J. Teze
MonacoMonaco
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1785211688
2
Strasbourg
16851217107
3
O. Marseille
15750215510
4
O. Lyonnais
1585031183
5
Monaco
14842217134
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Nice
1183231214-2
9
Paris
1073131213-1
10
Toulouse
1073131112-1
11
Rennes
107241910-1
12
Brest
8722311110
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
27025516-11

