L1 ‍: Angers frustre l'ASSE sur le gong

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 23e journée

Stade Geoffroy-Guichard

ASSE-Angers 3-3

Buts : Cardona (36e, 73e), Ekwah (52e) pour l’ASSE ; Abdelli (7e sur pen., 17e), Dieng (90e+4 sur pen.) pour Angers

Mal en point après 6 matchs sans victoire dont une grosse défaite 5-1 à Marseille samedi dernier, Saint-Etienne jouait un match crucial pour le maintien face à un autre promu Angers. Les Verts partaient très mal puisque Batubinsika poussait Allevinah dans la surface. Abdelli transformait le penalty pour donner l'avantage au SCO. L'Algérien s'offrait vite un doublé, poussant le ballon au fond après une tête de Niane sur la barre. Allevinah trouvait lui le poteau stéphanois de la tête (25e). Tout allait mal pour l'ASSE. Cependant, Cardona relançait les siens juste avant le repos avec une superbe tête sur corner.

Un but précieux pour redonner de l'élan aux Verts. Si Bouchouari trouvait la barre avant la pause (45e), Ekwah était plus précis avec un envoi de l'entrée de la surface pour l'égalisation. Tandis qu'Allevinah ratait plusieurs possibilités pour Angers, Cardona était clinique pour s'offrir un doublé. Saint-Etienne menait et se dirigeait vers un succès logique. Cependant, Bernauer concédait un penalty sur El Melali dans les arrêts de jeu. Dieng était sans pitié et arrachait l'égalisation pour le SCO. Un match spectaculaire mais frustrant pour Saint-Etienne qui rate l'occasion de remonter sur Nantes, premier non-relégable. L'ASSE est 16e (19 points). Angers reprend la 11e place à Rennes (27 points).