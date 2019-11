L1 : Angers dauphin du PSG, Rennes retombe

Dans : Ligue 1.

Le multiplex du samedi faisait son retour après la trêve internationale, une soirée de Ligue 1 qui a vu Angers récupérer la place du dauphin du PSG, avant le match de l'OM dimanche. Au contraire, Nîmes ne parvient toujours pas à inverser la spirale et reste dans la zone rouge.

Deux semaines plus tard, les équipes de Ligue 1 retrouvaient les pelouses du championnat, un retour qui a forcément été au goût aux joueurs d'Angers. Victorieux de Nîmes (1-0), les hommes de Stéphane Moulin sont de retour à la deuxième place du championnat, et poursuivent leur belle histoire. Une histoire qui n'a pas la même saveur pour les vaincus du soir, les Nîmois. Incapable de gagner en Ligue 1 depuis deux mois, les Crocos occupent toujours la dernière place du classement. L'autre équipe qui a profité de cette pause internationale est Strasbourg. Cette dernière a réalisé le carton de la soirée avec une victoire 4-0 sur la pelouse d'Amiens, et remonte au douzième rang.

L'équipe qui réalise la belle opération en bas de tableau est Dijon. Menés 1-0 par Rennes, les Dijonnais ont inversé la tendance à domicile, pour s'imposer 2-1, et sortir de la zone rouge. Voilà ces derniers à la dix-septième place du championnat. Les deux autres rencontres de la soirée n'ont pas réussi à trouver un vainqueur, avec tout d'abord Nantes, qui a longtemps cru mettre fin à sa terrible série sans victoire en Ligue 1, mais qui a été rattrapé par Brest, avec le réveil de son buteur Gaëtan Charbonnier (1-1). Les Messins ne sont eux pas parvenus à se défaire de Reims, et ont concédé le match nul (1-1) à domicile. L'événement de la soirée pour les locaux ? Habib Diallo n'a pas trouvé le chemin des filets !