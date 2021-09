L1 : Angers balayé par Nantes, Montpellier arrache un nul

Dans : Ligue 1.

6e journée de Ligue 1

Angers - Nantes : 1-4

Clermont - Brest : 1-1

Reims - Lorient : 0-0

Troyes - Montpellier : 1-1

Invaincu jusqu'à présent, Angers tombe pour la première fois de la saison contre le FC Nantes (1-3). Lens conserve donc sa place de dauphin du PSG, en attendant une possible victoire de l'OM contre Rennes. Les hommes d'Antoine Kombouaré remontent eux dans la première partie de tableau avec 7 points. Après sa victoire contre l'ASSE la semaine dernière, Montpellier n'enchaîne toujours pas deux succès consécutifs mais récupère un point à Troyes (1-1) malgré son infériorité numérique. Clermont et Brest se quittent aussi sur un score de parité (1-1), tout comme Reims et Lorient (0-0).