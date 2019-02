L1 : Amiens et Guingamp ont la fièvre du samedi soir !

Dans : Ligue 1, ASC, OGCN, SCO, EAG.

Les deux matches au menu de ce samedi soir concernaient essentiellement le bas du classement. Lancé dans une opération maintien qui semblait de plus désespérée, l'En-Avant Guingamp a arraché la victoire dans les ultimes secondes du temps additionnel face à Angers grâce à un but qui vaut de l'or signé Lucas Deaux (1-0). Trois points qui s'ajoutent à celui déjà pris contre Bordeaux, mercredi en match en retard. Avec cette victoire, et en attendant le résultat de Caen dimanche à Toulouse, l'EAG revient à une longueur de Malherbe et à deux points de Dijon, barragiste.

De son côté, face à une formation niçoise encore une fois décevante, Amiens a remporté un succès très précieux (1-0). Le but signé Guirassy à la 11e minute permet au club picard de remonter à la 16e place avec quatre point d'avance sur le DFCO. Pour Nice, l'euphorie est retombée, le club de Patrick Vieira s'installant dans le ventre mou de la Ligue 1.