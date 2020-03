L1 : Amiens climatise l'OM et relance la course au podium !

Dans : Ligue 1.

Orange Vélodrome.

Olympique de Marseille - Amiens SC : 2 à 2.

Buts : Sanson (45e+1), Payet (56e) pour l'OM ; Guirassy (82e sp), Ghoddos (90e+5) pour Amiens.

Dans un match complètement fou, comptant pour la 28e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a fini par se faire égaliser par l’Amiens SC à la dernière seconde de jeu (2-2).

Deux semaines après sa défaite contre Nantes au Vélodrome, l’OM avait à coeur de se racheter devant son public. Histoire aussi de continuer à mettre la pression sur ses concurrents, alors que Rennes (3e) ira à Montpellier (6e) avant le choc du dimanche soir entre le LOSC (4e) et l’OL (5e). Et après une première période bien terne, c'est bien la troupe de Villas-Boas qui virait en tête. Puisqu’après une récupération de balle de Strootman, Sanson envoyait un coup de canon du gauche dans les filets de Gurtner pour ouvrir la marque (1-0 à la 45e+1). Suite à une reprise mouvementée, c’est Payet qui marquait le but du break d’un tir enroulé, avec l’aide de Chedjou (2-0 à la 56e). En fin de partie, Guirassy transformait d'abord un penalty offert par Amavi (2-1 à la 84e). Puis c'est le revenant Ghoddos qui faisait taire le Vélodrome en égalisant au bout du temps additionnel à la réception d'un centre-tir de Calabresi (2-2 à la 95e)...

Avec ce match nul (2-2), l’OM reste quand même à la deuxième place de la L1. Toujours dauphin du PSG, Marseille compte neuf points d’avance sur son premier poursuivant rennais, qui pourrait toutefois revenir à six unités et relancer un peu le suspense dans la course au podium. De son côté, et malgré une fin de match heureuse, l’équipe de Luka Elsner enchaîne un 16e match de suite sans le moindre succès en championnat. Amiens reste avant-dernier à quatre points du barragiste.