ICONSPORT_282964_0001

L1 : AJ Auxerre - PSG : les compos (20h sur Ligue 1+)

Ligue 123 janv. , 19:06
parGuillaume Conte
5
AJ Auxerre : Leon, Sy, Senaya, Diomandé, Akpa, Mensah, El Azzouzi, Ahamada, Danois, Sinayoko, Namaso
PSG : Chevalier, Zabarny, Zaïre-Emery, Beraldo, Lucas Hernandez, Mayulu, Vitinha, Mbaye, Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Barcola
ICONSPORT_282964_0020
5
Articles Recommandés
ICONSPORT_282100_0147
Liga

Le Real choisit un nouveau leader, ce n’est pas Mbappé

ICONSPORT_266997_0574
PSG

PSG : La prolongation que personne n’a vu venir

ICONSPORT_281658_0021
OM

OM : De Zerbi avoue une boulette qui coûte très cher

Fil Info

23 janv. , 20:00
Le Real choisit un nouveau leader, ce n’est pas Mbappé
23 janv. , 19:40
PSG : La prolongation que personne n’a vu venir
23 janv. , 19:00
OM : De Zerbi avoue une boulette qui coûte très cher
23 janv. , 18:40
Donnarumma de retour au PSG, la réponse n’a pas traîné
23 janv. , 18:18
Lille : Genesio a présenté sa démission !
23 janv. , 18:00
Fonseca énerve la TeamOL et le sait très bien
23 janv. , 17:41
Lucas Da Cunha prochaine recrue de l’OM, Cesc Fabregas répond
23 janv. , 17:20
Le Barça vire Dro, le PSG a peur

Derniers commentaires

L1 : AJ Auxerre - PSG : les compos (20h sur Ligue 1+)

Baracacolac, il est carrément plus inquiétant que Cheval, pfiou… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L1 : AJ Auxerre - PSG : les compos (20h sur Ligue 1+)

Sur feuille de match il y a juste 7 remplaçants dont 2 gardiens … le Pgégé torpille la FarmersLigue … 🥳🥳🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L1 : AJ Auxerre - PSG : les compos (20h sur Ligue 1+)

Derrière c'est open bar

Le Barça vire Dro, le PSG a peur

Paris fait les choses dans l'ordre. Le Barca l'a amer alors ils mettent des batons dans les roues.C'est leur mentalité

L1 : AJ Auxerre - PSG : les compos (20h sur Ligue 1+)

Au moins. On devrait voir si Cheval est capable de faire gagner un match… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading