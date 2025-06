L1 ‍: À quand la reprise estivale pour les clubs de Ligue 1 ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Alors que la plupart des footballeurs de Ligue 1 sont en vacances pour bien récupérer après une saison 2024-2025 éprouvante pour certains, la reprise estivale approche quand même à grands pas.

Le championnat de France redémarrera officiellement lors du week-end du 15 août avec la première journée de Ligue 1. Si certains joueurs n’auront pas vraiment de pause estivale, comme ceux du PSG qui vont disputer la Coupe du Monde des clubs durant tout l’été ou les internationaux encore au charbon à l’Euro Espoirs, la plupart sont actuellement en train de profiter des vacances d'été. Mais d’ici à la fin du mois de juin, la reprise des entraînements marquera le début de la préparation estivale chez les clubs français.

Nice sera le premier club à reprendre, le lundi 23 juin prochain, avec les barrages de la Ligue des Champions en vue pour le Gym dès le début de la saison. Lens et Rennes suivront, avec une rentrée le 27 juin. Alors que les Marseillais seront les derniers à reprendre, autour du 7 juillet, le club promu, le Paris FC, sera sur les terrains dès le 3 juillet prochain, quand la plupart des clubs de L1 auront déjà repris. À noter que le PSG, qui disputera la Coupe du Monde des clubs de la FIFA entre le 15 juin et possiblement le 13 juillet, n’a pas dévoilé sa date de reprise, tout comme le FC Metz, qui a terminé plus tard à cause des barrages.

Les dates de la reprise des entraînements des clubs de L1 :

Lundi 23 juin : Nice.

Vendredi 27 juin : Lens, Rennes.

Samedi 28 juin : Monaco.

Lundi 30 juin : Brest, Lorient, Lille, Nantes.

Mardi 1er juillet : Auxerre, Toulouse.

Jeudi 3 juillet : Paris FC, Angers.

Lundi 7 juillet : Le Havre, OL, Strasbourg.

Semaine du 7 juillet : OM.