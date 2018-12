L1 : A dix contre onze, Lille croque Nîmes en patron !

Dans : Ligue 1, Nîmes, LOSC.

Stade des Costières

Nîmes - Lille : 2-3

Buts : Leao (4e), Bamba (41e), Pépé (66e) pour Lille ; Alioui (68e) et Despres (91e) pour Nîmes

Expulsion : José Fonte (16e) pour Lille

Malgré l’expulsion très rapide de José Fonte, le LOSC s’est imposé en patron sur la pelouse de Nîmes, ce dimanche au Stade des Costières (2-3).

La partie débutait de la meilleure des façons pour Lille, qui ouvrait rapidement le score par l’intermédiaire du jeune Leao (4e, 0-1). Les Nordistes dominaient et Ikoné était proche de doubler la mise, deux minutes plus tard. Mais la partie prenait une toute autre dimension lorsque José Fonte et l’entraîneur Christophe Galtier étaient expulsés au quart d’heure de jeu. En patron, les Dogues parvenaient néanmoins à inscrire un deuxième but par l’intermédiaire de Bamba, dont la frappe enroulée était déviée par Ferri et lobait Bernadoni (41e, 0-2).

En seconde période, les Crocos tentaient de mettre du rythme afin de profiter de leur supériorité numérique. Mais la vitesse des attaquants lillois faisait des malheurs à Nîmes puisque Nicolas Pépé inscrivait le troisième but du LOSC, au terme d’une magnifique chevauchée (66e, 0-3). Deux minutes plus tard, Nîmes répliquait par Alioui (68e, 1-3). Un joli but qui relançait l'intérêt du match, d'autant que Despres réduisait encore l'écart, à trois minutes de la fin du temps additionnel (91e, 2-3). Insuffisant pour Nîmes, qui s'inclinait face au LOSC, deuxième devant Montpellier.