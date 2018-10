L1 : 5-0, le PSG et Mbappé ridiculisent l'OL au Parc !

Dans : Ligue 1, PSG, OL.

Parc des Princes.

PSG - OL : 5-0.

Buts : Neymar (9e sp), Mbappé (61e, 66e, 69e, 74e) pour le PSG.

Expulsions : Kimpembe (35e) pour le PSG ; Tousart (45e) pour l'OL.

Dans un match complètement fou, marqué par deux expulsions et un quadruplé de Mbappé, le Paris Saint-Germain a collé une grosse manita à l'Olympique Lyonnais (5-0) pour s'offrir un record et réaffirmer sa domination nationale.

Le choc entre les deux meilleures équipes du championnat de France était attendu, et il n'a pas déçu. Après la sortie sur blessure de Fekir (7e), le club de la capitale ouvrait d'abord la marque. Pour une faute de Lopes sur Mbappé dans la surface lyonnaise, le PSG obtenait un penalty, que Neymar transformait (1-0 à la 9e). La donne du match aurait alors pu changer avec le carton rouge de Kimpembe (35e), auteur d'un violent tacle sur Ndombele, mais Tousart remettait les deux équipes à 10 contre 10 à cause d'un deuxième jaune synonyme d'expulsion pour une faute sur Mbappé juste avant la mi-temps (45e). Au retour des vestiaires, Lopes (47e, 56e, 60e), Buffon (48e) et les poteaux de Cornet (52e) et de Mbappé (53e) empêchaient le score de gonfler... jusqu'au festival de Mbappé !

Après l'heure de jeu, l'international français faisait effectivement exploser Lyon en mille morceaux. Il ouvrait d'abord son compteur avec un double poteau rentrant (2-0 à la 61e), puis il marquait dans le but vide après un service de Marquinhos (3-0 à la 66e) avant de s'offrir un quadruplé en gagnant son face-à-face avec Lopes sur une ouverture de Neymar (4-0 à la 69e) et en profitant pleinement d'un contre de Morel (5-0 à la 74e). Des buts qui suffisaient au bonheur du PSG de Tuchel (5-0), qui réalise le meilleur départ de l'histoire du championnat de France avec un 9/9 en L1.

Grâce à ce très large succès, le PSG conforte donc sa place de leader avec 27 points, soit 13 longueurs devant l'OL, désormais sixième à deux unités de l'OM et du podium de la Ligue 1.