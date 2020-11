L1 : 4-4, Lens et Reims font le show en Ligue 1 !

Dans : Ligue 1.

Le multiplex de 15 heures a été absolument dingue en Ligue 1 avec notamment une avalanche de buts entre Reims et Lens (4-4).

Privés de match depuis plusieurs semaines en raison d’une épidémie de Covid-19 au sein du vestiaire, les Sang et Or ont fait le spectacle sur leur pelouse contre Reims. Menés 4-2, les hommes de Franck Haise ont obtenu un match nul absolument miraculeux et totalement dingue dans les arrêts de jeu en inscrivant deux buts en cinq minutes (4-4). Un autre match a été particulièrement riche en but, celui entre Nîmes et Angers. Sur leur pelouse, les Crocos ont coulé au profit d’Angevins entreprenants (1-5).

Les deux autres rencontres ont été plus neutres. Mais le FC Nantes s’en contentera avec une superbe opération sur le terrain de Lorient (0-2). Enfin, Dijon a obtenu un match nul logique et équitable à Metz (1-1), pour la première sur le banc de l’intérimaire David Linarès, lequel a remplacé Stéphane Jobard en milieu de semaine. Notons que les deux équipes ont raté un penalty durant la partie et que l’ancien lyonnais Anthony Racioppi était titulaire dans les buts dijonnais.