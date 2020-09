L1 : 10.000 spectateurs pour le rugby, Raymond Domenech scandalisé !

Dans : Ligue 1.

Tandis que les clubs de Ligue 1 ont tous tenté en vain d'avoir une dérogation pour accueillir plus de 5.000 spectateurs, pour le rugby les préfets sont plus gentils.

Que ce soit en Ligue 1 et en Ligue 2, les clubs qui ont demandé de pouvoir dépasser la jauge des 5.000 spectateurs ont tous eu une réponse négative des préfets concernés, que ce soit en zone rouge ou ailleurs. Mais de manière totalement paradoxale, puisqu’un spectateur de football et son homologue de rugby sont identiques, des affiches de la première journée du Top 14 ont eu droit à un joli cadeau de l’autorité administrative. En effet, ce dimanche, pour le choc Clermont-Toulouse, le Préfet du Puy-de-Dôme a donné son feu vert à une jauge de 10.000 personnes au stade Michelin. De même, pour la rencontre Brive-Bayonne ce sont 9.000 spectateurs qui seront présents et pour La Rochelle-Toulon, ils seront 8.000. De quoi faire bouillir les dirigeants du football français qui pour l’instant restent très sages et discrets sur ce sujet.

Mais pour Raymond Domenech, il est clair que le football est totalement maltraité par les autorités. « Clermont aura le droit d’accueillir 10000 spectateurs dans un stade de 19000 places. Après Brive et le stade Rochelais le rugby bénéficierait il de la mansuétude des préfets ? Le foot reste le vilain petit canard à leurs yeux c’est déplorable », fulmine l’ancien sélectionneur national, qui sur cette histoire a plutôt raison. Pour l’instant, la Ligue de Football Professionnel semble totalement silencieuse, la prochaine élection au poste de président étant visiblement plus importante que l’accueil des supporters dans les stades de Ligue 1 et de Ligue 2. Au moins on ne regrettera pas les dirigeants actuels...