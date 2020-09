L1 : 0-0, Bordeaux et Lyon se frustrent

Dans : Ligue 1.

Bordeaux - Lyon 0-0

Pour ce premier match de la 3e journée, le vainqueur entre Bordeaux et Lyon pouvait déjà faire une très belle opération au classement. Mais il n’y en a pas eu, avec un 0-0 assez logique. La rencontre a failli basculer à plusieurs reprises, notamment avec ce festival d’Aouar enchainé par une frappe sur le poteau, mais personne n’a réussi à faire la différence. Résultat, les deux équipes demeurent invaincues, mais ne peuvent d’ores et déjà plus prétendre à la première place à l’issue de cette 3e journée.