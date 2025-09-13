ICONSPORT_270257_0091

L1 : Un Monaco sérieux rejoint la tête

Ligue 113 sept. , 23:03
parMehdi Lunay
4e journée de Ligue 1 :
Stade Abbé-Deschamps
Auxerre-Monaco 1-2
Buts : Salisu (73e csc) pour Auxerre ; Minamino (45e+2), Ilenikhena (89e) pour Monaco
Exclusion : Casimir (68e) pour Auxerre
En supériorité numérique pendant près d'une demi-heure, Monaco a quand même peiné pour s'imposer à Auxerre 2-1. L'ASM rejoint le PSG et l'OL en tête du championnat.
Sérieusement bousculé par Strasbourg mais vainqueur avant la trêve internationale, Monaco devait se rassurer à Auxerre. Néanmoins, la première mi-temps n'était pas simple du tout pour l'ASM. Souvent en possession du ballon, les hommes d'Adi Hutter ne se créaient pas beaucoup d'occasions et subissaient les contres assassins d'Auxerre. Sinayoko crochetait Kohn mais ratait son dribble et se faisait reprendre par Vanderson (13e). Mara envoyait lui une frappe puissante, détournée par le gardien suisse (21e). Casimir frôlait lui aussi le but après une course en profondeur. Un manque de réalisme payé cash par Auxerre. Sur un coup de billard, Minamino ouvrait le score.
Après le repos, Monaco prenait le contrôle du match. C'était encore plus évident après l'exclusion de l'Auxerrois Casimir pour deux jaunes évitables. Mais, Auxerre revenait au score à la surprise générale sur une nouvelle partie de billard en pleine surface conclue par le but contre son camp de Salisu. Monaco repartait à l'attaque pour gagner le match. Kehrer envoyait une tête sur la barre et c'est finalement Ilenikhena qui trouvait la faille de la tête pour donner la victoire à Monaco. L'ASM rejoint le PSG et Lyon en tête avec 9 points. Auxerre ne possède que 3 points.

Ligue 1

13 septembre 2025 à 21:05
Auxerre
Karim73'(og)
1
2
Match terminé
Monaco
Minamino45'Ilenikhena89'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
I. Osman
AuxerreAuxerre
SORT
K. Danois
AuxerreAuxerre
Remplacement
90
ENTRE
M. Coulibaly
MonacoMonaco
SORT
T. Minamino
MonacoMonaco
Carton jaune
90
C. Oliveira Silva
MonacoMonaco
But
89
G. Ilenikhena
MonacoMonaco
Voir Les Détails Complets Du Match
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
Monaco
94301385
4
LOSC Lille
732107114
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Nice
64202055
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Paris
33102-358
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading