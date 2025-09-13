L1 : Un Monaco sérieux rejoint la tête

Stade Abbé-Deschamps

Buts : Salisu (73e csc) pour Auxerre ; Minamino (45e+2), Ilenikhena (89e) pour Monaco

Exclusion : Casimir (68e) pour Auxerre

En supériorité numérique pendant près d'une demi-heure, Monaco a quand même peiné pour s'imposer à Auxerre 2-1. L'ASM rejoint le PSG et l'OL en tête du championnat.

Sérieusement bousculé par Strasbourg mais vainqueur avant la trêve internationale, Monaco devait se rassurer à Auxerre. Néanmoins, la première mi-temps n'était pas simple du tout pour l'ASM. Souvent en possession du ballon, les hommes d'Adi Hutter ne se créaient pas beaucoup d'occasions et subissaient les contres assassins d'Auxerre. Sinayoko crochetait Kohn mais ratait son dribble et se faisait reprendre par Vanderson (13e). Mara envoyait lui une frappe puissante, détournée par le gardien suisse (21e). Casimir frôlait lui aussi le but après une course en profondeur. Un manque de réalisme payé cash par Auxerre. Sur un coup de billard, Minamino ouvrait le score.

Après le repos, Monaco prenait le contrôle du match. C'était encore plus évident après l'exclusion de l'Auxerrois Casimir pour deux jaunes évitables. Mais, Auxerre revenait au score à la surprise générale sur une nouvelle partie de billard en pleine surface conclue par le but contre son camp de Salisu. Monaco repartait à l'attaque pour gagner le match. Kehrer envoyait une tête sur la barre et c'est finalement Ilenikhena qui trouvait la faille de la tête pour donner la victoire à Monaco. L'ASM rejoint le PSG et Lyon en tête avec 9 points. Auxerre ne possède que 3 points.