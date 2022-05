L’UEFA crache sur la Ligue 1, Nasser Al-Khelaïfi ne va pas aimer

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Interrogé par un média croate sur les demi-finales de la Ligue des Champions, Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, a dévié en critiquant vivement le niveau de la Ligue 1.

Eliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, le Paris Saint-Germain a encore déçu sur la scène européenne cette saison. Avec les recrutements de Donnarumma, Sergio Ramos ou encore Messi, tous les espoirs étaient permis. Mais les supporters du PSG ont encore vécu une grosse désillusion avec la remontada du Real Madrid, emmené par un Karim Benzema de gala. Au moment de dévoiler son grand favori pour la victoire finale en Ligue des Champions, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, n’a donc pas pu citer le PSG. En revanche, le patron de l’instance européenne n’a pas manqué de critiquer le niveau de certains championnats. Ceferin a par exemple évoqué la faible compétitivité de la Ligue 1 ainsi que de la Bundesliga pour expliquer les éliminations précoces du PSG et du Bayern Munich.

Ceferin très sévère avec la Ligue 1

« Mon favori ? D'une certaine manière, je m'attendais à ce que City soit champion, mais Liverpool est extrêmement fort et le Real est comme un chat avec 10 vies. Benzema s'améliore chaque année, Modric, à 36 ans, est fantastique. Ils ont Vinicius et le reste n'est pas mal non plus. Ils se faufilent. Pourtant, je prédis une finale anglaise. La L1 et la Bundesliga ? C'est vrai, ces deux championnats ne sont pas forts. Deux clubs dominent. Il y a plus de concurrence en Italie, mais ils ne sont pas financièrement solides. La Premier League a la plus grande tradition, les supporters sont différents de ceux d'Italie. Quand nous étions en guerre avec la Super League, les supporters anglais nous ont aidés. Les Italiens et les Espagnols n'ont rien fait. Les Allemands et les Français n’y étaient pas puisque leurs clubs n'étaient pas concernés de près » a lancé Aleksander Ceferin, dont le tacle à l’encontre de la Ligue 1 ne passera pas inaperçu chez Nasser Al-Khelaïfi et les autres présidents de clubs français.