L’OM sans Payet, c’est 0-0

Dans : Ligue 1.

Stade Orange Vélodrome

L'Olympique de Marseille et Angers SCO font match nul 0-0

A l’occasion de la 21e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a concédé le match nul contre Angers (0-0) ce samedi au Vélodrome. Le club phocéen, deuxième, rate l’opportunité d’agrandir l’écart avec son principal poursuivant Rennes, toujours à cinq longueurs.

Avant le coup d’envoi, beaucoup se demandaient à quoi ressemblait l’Olympique de Marseille sans Dimitri Payet. Après ce match concédé face à Angers, sans le milieu offensif suspendu, les sceptiques ne seront pas rassurés… Dès l’entame, les hommes de Villas-Boas montraient une certaine impuissance face au bloc adverse. Ce sont même les Angevins qui se procuraient la première occasion par l’intermédiaire de Thioub, dont la frappe frôlait la lucarne après une erreur de Benedetto.

Pas de Payet, pas de jeu

Il fallait attendre une bonne demi-heure de jeu pour voir l’OM inquiéter Butelle. Mais Rongier manquait sa reprise et se retrouvait enfermé par le gardien du SCO, tout heureux de voir l’enroulé de Radonjic passer à côté avant la pause. Autant dire que cette première période sans le moindre tir cadré était pauvre, d’où l’agacement de plus en plus net du Vélodrome. On s’attendait donc à une réaction des Marseillais au retour des vestiaires.

Mais non, le deuxième acte n’offrait pas beaucoup plus de spectacle. Les deux équipes jouaient avec davantage de rythme et d’agressivité, mais le déchet technique des deux côtés empêchait toute progression ! Seule une frappe non cadrée de l’Angevin Bobichon était digne d’une réelle occasion, alors que l’entrée de Germain et le 4-4-2 de l’OM ne donnaient absolument rien. Deux remèdes totalement inefficaces contre la Payet-dépendance…