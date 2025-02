L'OM quel toupet, l'OL entre dans la mêlée

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

Avant le coup d’envoi de la rencontre entre l’AJ Auxerre et l’Olympique de Marseille, Fabrizio Ravanelli a livré des propos à charge contre John Textor. Cela ne passe pas auprès de Laurent Prud’homme, son bras droit.

Le football français est en pleine crise et la récente sortie de Fabrizio Ravanelli ne risque pas d’arranger les choses. La divulgation d’une visioconférence entre les présidents de clubs de Ligue 1 au cours de laquelle on voit John Textor s’en prendre à Nasser al-Khelaïfi, et inversement, a mis le feu aux poudres. C’est dans ce contexte que le propriétaire de l’Olympique Lyonnais est sorti du silence dans la presse espagnole. Au cours de cette interview, il en profite pour lâcher un tacle à Pablo Longoria qu’il considère comme le porte-parole du Paris Saint-Germain. Interrogé à ce propos, Fabrizio Ravanelli a rapidement démonté le dirigeant américain du club rhodanien. Une sortie qui n’a pas plu à Laurent Prud’homme.

Le DG de l’OL juge les propos de Ravanelli « maladroits et indécents »

💬 | Fabrizio Ravanelli répond à John Textor : "L'éducation et le respect, c'est ça qui compte dans la vie !" 🔥

🔗 https://t.co/mOvdgnXTNF#AJAOM @OM_Officiel pic.twitter.com/GunhKna51U — DAZN France (@DAZN_FR) February 22, 2025

Sur DAZN avant la rencontre entre l’AJA et l’OM, Fabrizio Ravanelli a répondu aux propos de John Textor. « Notre président, ça fait 20 ans qu’il est dans le football. Textor, lui, vient d’arriver. Il devrait balayer devant sa porte. Surtout, quand il est venu à Marseille pour jouer le match, son entraineur s’était blessé et Textor voulait quand même jouer le match. Il n’a pas montré de respect à son entraineur », a lâché le conseiller institutionnel de l’OM en substance. Des propos qui ont fait réagir directement Laurent Prud’Homme sur X. « L’argument sur Fabio Grosso est sacrément maladroit et particulièrement indécent, d’autant plus que les coupables ne seront jamais jugés », a affirmé le directeur général de l’OL. Décidément, le climat actuel dans le football français est bien délicat en ce moment.