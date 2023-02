L'OM ne lâche rien, le PSG et Monaco sont prévenus !

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

24e journée de Ligue 1

Stadium

OM bat TFC : 3 à 2

Buts : Dallinga (3e), Onaiwu (87e) pour Toulouse; Mbemba (52e), Under (59e), Tavares (79e) pour Marseille

Après les victoires du PSG, de Monaco et de Lens, l'OM avait la pression, mais les joueurs d'Igor Tudor ont montré qu'ils ne lâcheraient rien et se sont imposés à Toulouse (1-3).

La dernière rencontre de la 24e journée de Ligue 1 avait un gros enjeu pour la formation de Tudor, puisque dans l'AS Monaco avait dépassé l'OM au bénéfice de sa victoire à Brest (1-2), tandis que Lens avait recollé après son succès contre Nantes (3-1). En déplacement à Toulouse, capable de belles choses cette saison, l'Olympique de Marseille n'avait d'autre choix que de s'imposer. Mais les choses débutaient de la pire des façons puisqu'après seulement trois minutes de jeu, Dallinga ouvrait le score pour le TFC (1-0, 3e). L'OM n'abdiquait évidemment pas, mais ne parvenait pas à trouver de solution, du moins jusqu'à la pause.

L'OM réagit fort et repart avec trois points

⏱ 31-13' | #TFCOM 2️⃣-3️⃣



C'est terminé, nos Olympiens se sont mis sur leur 3️⃣1️⃣ et s'imposent à Toulouse 😈🔵⚪️



Bravo les gars 💪✅ pic.twitter.com/PJZqdlRzBA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 19, 2023

Car au retour des vestiaires, la formation provençale haussait le ton, et allait tout faire basculer. C'est d'abord Mbemba qui égalisait (1-1, 52e), avant qu'Under ne donne l'avantage à l'OM dans la confusion puisque l'arbitre de touche avait signalé, à tort, un hors-jeu (1-2, 59e). Toulouse prenant un coup au moral, et cela n'allait pas s'améliorer, puisque Tavares corsait l'addition (2-3, 79e) et tuait le suspense, c'est du moins ce que l'on pensait. Car dans les dernières minutes, Onaiwau réduisait le score (2-3, 87e) et mettait le Stadium en fusion. Cependant, Pau Lopez et ses coéquipiers tenaient bon et ne laissaient pas filer trois points précieux dans la course au titre de champions de France et aux places européennes.