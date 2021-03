L’OM giflé à Nice pour la 1ère défaite de Sampaoli

Dans : Ligue 1.

30e journée de Ligue 1

Allianz Riviera

L'OGC Nice bat l'Olympique de Marseille 3-0

Buts pour l'OGC Nice : Thuram (34e), Gouiri (74e), Claude-Maurice (90e+1)

Fin de série pour Jorge Sampaoli. Après deux victoires face à Rennes (1-0) et Brest (3-1), le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille a connu sa première défaite à Nice (3-0) ce samedi. Les Marseillais ont pourtant montré de bonne choses dans le contenu, notamment au cours d’une première période très ouverte. Les occasions s’accumulaient dans les deux camps. Tout d’abord avec l’énorme raté de Nagatomo !

Puis grâce à l’attaquant niçois Gouiri dans tous les bons coups et passeur décisif sur la tête de Thuram (1-0, 34e). Cette ouverture du score ne changeait pas la physionomie de cette rencontre agréable et les Olympiens passaient tout près de l’égalisation avant la pause, mais Payet, pourtant bien placé, manquait étonnement le cadre ! C’était peut-être déjà le tournant du match puisqu’au retour des vestiaires, les opportunités étaient azuréennes.

Benedetto privé d’un bijou

Sans la maladresse de Maolida et le manque de réussite de Dolberg, dont la déviation frôlait le poteau de Mandanda, le Gym aurait rapidement fait le break. Mais ce n’était que partie remise pour Nice, mis à l’abri par l’inévitable Gouiri (2-0, 74e). Sur cette action, Sampaoli n’a pas dû apprécier la perte de balle de Balerdi, ni la touche dangereuse de Luis Henrique. Et le magnifique but refusé à Benedetto pour un hors-jeu ne l’a sûrement pas calmé, pas plus que la dernière réalisation niçoise signée Claude-Maurice (3-0, 90e+1). Voilà un sacré coup d’arrêt pour l’OM, qui risque de perdre la cinquième place de Ligue 1 ce week-end.