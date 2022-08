L'OM étrille Nice et prend provisoirement la tête de la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

4e journée de Ligue 1

Nice - OM : 0-3

Brest - Montpellier : 0-7

Troyes - Angers : 3-1

Lorient - Clermont : 2-1

Ce dimanche à 15 heures avait lieu le quatrième multiplex de la saison en Ligue 1. Quatre matchs étaient au programme. L'OGC Nice, qui passe totalement au travers de son début d'exercice, recevait l'OM à l'Allianz Riviera. Montpellier, également dans la difficulté, se déplaçait à Brest. Enfin, Lorient était aux prises avec Clermont et Troyes jouait Angers.

Le gros choc de cette quatrième journée du multiplex de Ligue 1 opposait donc Nice à l'OM. Les hommes de Lucien Favre, qui voulaient surfer sur leur qualification arrachée en Ligue Europa Conference dans la semaine, n'ont pas fait le poids. Très vite dépassés par le pressing et la vitesse en transition des Phocéens, les Aiglons ont en plus subi les foudres d'Alexis Sanchez. Le Chilien a d'abord ouvert son compteur de buts en Ligue 1 après un très bel enchainement qui a laissé Kasper Schmeichel impuissant. Par la suite, et fort logiquement, c'est la révélation de l'OM, Nuno Tavares, qui y est allée de son but sur une belle frappe du pied droit. Enfin, juste avant la pause, Alexis Sanchez a planté un doublé pour mettre son équipe définitivement à l'abri. Lors du second acte, les hommes d'Igor Tudor ont géré leur avance, n'étant que rarement mis en difficulté. Malgré quelques doutes après des matchs de préparation ratés, l'OM semble définitivement lancé en Ligue 1. Nul doute que cette belle victoire à Nice sur le score de trois buts à zéro donnera aussi la confiance nécessaire aux Phocéens pour enchaîner désormais des matchs tous les trois jours avant la Coupe du monde, avec en plus des rencontres de Ligue des champions au programme.

Dans les autres rencontres de Ligue 1, Montpellier a étrillé Brest sur le score de sept buts à zéro. Méconnaissables, les Bretons ont coulé dès le début de la rencontre, encaissant quatre buts en 25 minutes. Valère Germain, qui n'avait plus marqué depuis 8 mois en Ligue 1, a même planté un doublé. A noter aussi la première victoire de la saison de l'ESTAC, qui a disposé d'Angers (3-1). Les hommes de Bruno Irles ont bien été aidés par l'exclusion de Batista Mendy en première période. Enfin, Lorient continue son très beau début de saison en championnat avec une victoire à domicile contre Clermont. Les Merlus sont 4ème de Ligue 1 avec un match en moins à jouer contre l'OL.