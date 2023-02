L'OM et le PSG risquent de pleurer à cause de ce club

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Dimanche soir, l'OM et le PSG se retrouveront pour un Clasico plus attendu que jamais. Les deux premiers de Ligue 1 auront le titre à l'esprit au moment de se retrouver. Toutefois, c'est une erreur pour Rothen, lequel garde un œil sur l'AS Monaco.

Ces 12 dernières années, rarement un Clasico OM-PSG n'aura été aussi attendu que celui de dimanche soir. Contrairement aux dernières confrontations à ce moment de l'année, l'OM est proche de son rival au classement mais surtout il est proche en terme de jeu. Le dernier classique joué en coupe de France l'a montré, l'OM peut battre le PSG à la régulière. Sous la houlette d'Igor Tudor, les Marseillais proposent l'un des contenus les plus solides de Ligue 1. Face à un PSG très fébrile depuis le début de l'année 2023, l'OM devra saisir sa chance dimanche pour réduire l'écart en tête qui est encore de 5 points.

Attention au troisième larron, Monaco !

Pour beaucoup d'observateurs, cet OM-PSG constitue une balle de match dans la lutte pour le titre de champion de France 2023. Une victoire marseillaise remettrait une forte pression sur les épaules parisiennes tandis qu'un succès du PSG repousserait l'OM à 8 points. Son de cloche totalement différent sur l'antenne de RMC avec Jérôme Rothen. Dans son émission Rothen s'enflamme, l'ancien joueur parisien s'est voulu modéré concernant l'importance de ce match pour le titre. Celui-ci n'inclut tout simplement pas l'épouvantail actuel de la Ligue 1, à savoir l'AS Monaco.

🤔 Est-ce que le titre se joue dimanche lors du Classique ?



🗣💬 @RothenJerome "Non, bien sûr que non. Et puis il y a une troisième équipe dans la course qui est Monaco, tout est encore jouable et réalisable." #RMClive pic.twitter.com/6N9pa2t2Qy — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 24, 2023

« Mais, bien sûr que non. Il ne se joue pas dimanche parce qu’on est à 14 journées de la fin, il en restera 13 après ce match. Si tout va bien pour les Parisiens, ils mettront Marseille à 8 points. Mais, ce que tu as oublié, c’est qu’il y a une troisième équipe. C’est l’AS Monaco qui restera à 7 points si elle gagne et que Paris gagne dimanche. Et, être à 7 ou 8 points du premier à 13 journées de la fin, ça veut dire encore 39 points en jeu. Je pense que tout est encore réalisable surtout quand tu vois la constance, la régularité (à Monaco) qui n’existe pas côté parisien. […] Collectivement et individuellement, le PSG est en difficulté. […] C’est pas parce que tu gagnes au Vélodrome que tout est résolu et que tu vas faire un parcours sans-faute », a t-il développé. Néanmoins, il faut bien avouer que le PSG prendrait une sérieuse option en cas de succès dimanche, Monaco ou pas Monaco.