L'OM envoie tout le monde sur Ligue 1+

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

La Ligue 1 aura un nouveau diffuseur pour la nouvelle saison à venir. Il s'agit de Ligue 1+. Un média qui aura pour but de s'installer durablement si tout le monde joue le jeu...

La Ligue 1 sera diffusée la saison prochaine sur BeIN Sports (un match) et Ligue 1+ (tous les matchs). La nouvelle chaine de la Ligue de Football Professionnel ne devra pas se rater, sous peine de faire vivre au football français un nouveau fiasco. Pour attirer le plus de personnes, le média casse ses prix. Une stratégie qui pourrait bien s'avérer payante. En tout cas, pour les acteurs du championnat de France, Ligue 1+ devra marcher à tout prix. Pablo Longoria le sait et n'a pas tardé à envoyer un message fort aux amoureux du football français.

Longoria conscient des enjeux

Lors d'un long post sur Linkedin, le président de l'OM a en effet indiqué : « Souveraineté audiovisuelle, indépendance et unité : le cap stratégique pour l’avenir du football français. Le football français est à un carrefour. Ligue 1+ n’est pas un simple lancement de chaîne : c’est un choix stratégique pour reprendre la maîtrise de notre destin, sécuriser nos revenus à long terme et replacer le supporter au centre du modèle. (...) Mon constat : le succès de Ligue 1+ ne se jouera pas seulement sur le terrain technique ou commercial. Il dépendra de notre capacité collective à : Agir en unité – clubs, diffuseurs, institutions, partenaires, offrir un produit accessible, innovant et cohérent et garder le supporter au centre – pas comme spectateur passif, mais comme partie prenante du modèle ». Pour rappel, comme offres d'abonnement, Ligue 1+ propose notamment : 14,99 euros par mois pour un abonnement avec engagement sur 12 mois (avec les 3 premiers mois à 9,99 euros) et un abonnement à 19,99 euros par mois sans engagement.