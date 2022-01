L'OL pleure, l'OM lui rafraichit la mémoire

Dans : Ligue 1.

Par Nicolas Issner

La LFP s’est enfin prononcée concernant la reprogrammation de OL-OM. Deux dates ont été proposées mais l’une ne convient pas aux Lyonnais qui pourraient être privés de joueurs importants. Une réaction qui fait rire la communauté marseillaise.

Près de deux mois après le jet de bouteille sur Dimitri Payet et l’arrêt du match entre l’OL et l’OM, la LFP a proposé deux dates pour rejouer le match, le 1er et le 10 février. L’Olympico comptant pour la 14e journée de Ligue 1 se tiendra le 1er février si l’Olympique de Marseille parvient à gagner son huitième de finale en Coupe de France (contre Montpellier le 29 janvier). En cas d’élimination, la date du 10 février est privilégiée. Mais la première date ne convient pas du tout aux Lyonnais, privés de Lucas Paqueta et de Bruno Guimarães convoqués avec le Brésil pour la suite des éliminatoires à la Coupe du monde. L’entraîneur de l’OL, Peter Bosz, a mis la faute sur l’OM. « Je trouve ça très bizarre. Au milieu d’un championnat, il y a une date FIFA où on sera obligé de libérer nos joueurs. Je ne comprends pas. Si on n’a pas Paqueta et Guimarães, Marseille sera content mais nous non » a déclaré le tacticien néerlandais. D’après les informations du journal L’Équipe, Le Président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a adressé un long courrier à la LFP dans lequel il accuse les dirigeants marseillais de manipulation.

Une colère lyonnaise qui fait rire à Marseille

Logique que Lyon ne soit pas OK de jouer sans Paquetà et Guimaraes. Par contre, ça ne dérangeait pas de reprendre le match sans Payet... Comme quoi... Et puis on oublie que l'OM sera sans Gerson aussi. — Nico Faure (@Nicommentator) January 20, 2022

Si à l’Olympique Lyonnais on juge injuste le choix de ces dates, ce n’est pas du tout le cas à Marseille. Également privée de Konrad De la Fuente et de Gerson, la communauté marseillaise s’amuse de voir l’autre olympique se révolter et contester les décisions de la LFP. C’est par exemple le cas sur les réseaux sociaux où la toile s’enflamme entre supporters lyonnais et marseillais. Nicolas Faure, l’un des traducteurs de Marcelo Bielsa anciennement et Jorge Sampaoli à l’OM, a aussi tenu à réagir à ce sujet. Un sentiment qui est donc sûrement partagé en interne et dans le vestiaire de l’OM, où tout le monde se rappelle que l'OL voulait reprendre le match quand Dimitri Payet avait été touché par une bouteille d'eau jetée des tribunes du Groupama Stadium.