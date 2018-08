L'OL n'est pas encore beau, mais l'OL gagne déjà en L1

Dans : Ligue 1, OL, ASC.

Après les victoires de Monaco et de l'OM, Lyon était attendu face à Amiens ce dimanche. Et les Lyonnais ont répondu présents en s’imposant 2-0.

Et c’est sur une pelouse très sèche et dans un état assez pitoyable que les deux équipes s’affrontaient sous la chaleur rhodanienne. D’entrée de jeu, Gurtner faisait le show en repoussant une tentative de Dubois, joueur le plus en vue avec Traoré lors de la première période. Le Burkinabé était justement le premier buteur de la saison de l’OL en trompant le portier suite à un exploit individuel sur le côté droit (24e, 1-0). A la pause, les Gones étaient devant grâce à l’ex-attaquant de Chelsea.

Lyon en difficulté en deuxième mi-temps

En seconde mi-temps, Lyon se faisait très peur, notamment sur l’occasion de l’entrant Cornette, qui voyait sa frappe mourir au pied du poteau de Gorgelin (68e). Finalement, c’est sur coup de pied arrêté que l’OL faisait le break par l’intermédiaire de Memphis, auteur d’un magnifique coup-franc en pleine lucarne (75e, 2-0). Il ne se passait plus rien dans ce match assez ennuyeux durant lequel les Lyonnais ont peiné à mettre du rythme. Mais heureusement pour Lyon, les individualités offensives ont su faire la différence.