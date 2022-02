L’OL et Lens pas plus avancés

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

25e journée de Ligue 1

Stade Bollaert-Delelis

Le Racing Club de Lens et l'Olympique Lyonnais font match nul 1-1

But pour le RC Lens : Clauss (13e)

But pour l'OL : Kadewere (44e)

Pas de vainqueur dans cette affiche du haut de tableau. Ce samedi, le Racing Club de Lens et l’Olympique Lyonnais se sont séparés sur un score nul (1-1). Les deux équipes avaient pourtant faim de victoire au vu de leurs velléités offensives. Mais malgré sa bonne entame, Lyon concédait l’ouverture du score signée Clauss (1-0, 13e), qui profitait de la chute de Thiago Mendes après avoir heurté son gardien Lopes. Un but assez gag…

Celui de Fofana l’aurait également été après l’erreur de l’ex-Lillois. Mais heureusement pour lui, l’arbitre intervenait pour une main du buteur. L’occasion pour l’OL de mieux terminer la première période, et d’être récompensé par l’égalisation de Kadewere (1-1, 44e) sur un centre parfait de Toko Ekambi ! Passeur décisif, le Camerounais pensait ensuite donner l’avantage aux siens au retour des vestiaires.

Lopes sauvé par sa barre !

Mais c’était sans compter sur l’excellente sortie du gardien Farinez ! La partie perdait alors en intensité et les opportunités devenaient plus rares. Il fallait attendre le dernier quart d’heure pour revoir des occasions avec le duel perdu par Paqueta devant Farinez côté lyonnais. Et surtout la frappe du Lensois Fofana déviée par Lopes sur sa barre ! Finalement, le nul est plutôt logique, même s’il n’arrange aucune des deux formations dans la course aux places européennes.